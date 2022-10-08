Дмитриева высказалась о поражении Рублёва в полуфинале турнира ATP в Астане

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва от грека Стефаноса Циципаса на турнире категории ATP 500 в Астане (Казахстан).

«Андрей опережал Циципаса в скорости в первой партии, поэтому у него было преимущество. Однако буквально с первых геймов второго сета подача задвоила. Хотя в первом сете у Рублёва она хорошо шла», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что в матче преимущество постепенно перешло к греку. По её словам, россиянин отдал инициативу в третьем сете.

В полуфинальном матче Рублёв уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность игры составила 2 часа 8 минут.

Теперь Циципас в финале встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде Андрей Ольховский объяснил поражение Рублёва от Циципаса в полуфинале турнира в Астане.