Узнать больше

Ольховский объяснил поражение Рублёва от Циципаса в полуфинале турнира в Астане

Короткая ссылка
Победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение Андрея Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
Ольховский объяснил поражение Рублёва от Циципаса в полуфинале турнира в Астане
  • AP
  • © Mary Altaffer

«Самое обидное, что по первым двум сетам нельзя было сказать, что Рублёв проиграет матч Циципасу. Андрей сыграл очень плохой гейм при счёте 4:5 — там было пять невынужденных ошибок. Может быть, всё из-за нервов — поторопился выиграть», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что невынужденные ошибки решили исход встречи. По его словам, если российский теннисист сможет справиться с ошибками, то сможет претендовать на высокий результат.

В полуфинальном матче россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность игры составила 2 часа 8 минут.

Теперь Циципас в финале встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить