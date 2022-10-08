Ольховский объяснил поражение Рублёва от Циципаса в полуфинале турнира в Астане

Победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение Андрея Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

«Самое обидное, что по первым двум сетам нельзя было сказать, что Рублёв проиграет матч Циципасу. Андрей сыграл очень плохой гейм при счёте 4:5 — там было пять невынужденных ошибок. Может быть, всё из-за нервов — поторопился выиграть», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что невынужденные ошибки решили исход встречи. По его словам, если российский теннисист сможет справиться с ошибками, то сможет претендовать на высокий результат.

В полуфинальном матче россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность игры составила 2 часа 8 минут.

Теперь Циципас в финале встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане.