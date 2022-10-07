Ольховский: нет ничего страшного в поражении Хачанова от Джоковича

Победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане.

«Карен играл неплохо, но сделал много невынужденных ошибок. Однако против Новака играть очень сложно. Он держит высокий темп, поэтому тут сложно не ошибаться. Ничего страшного в поражении от Джоковича нет, у Карена сейчас хорошая игра, поэтому будем смотреть дальше», — цитирует Ольховского ТАСС.

По словам Андрея, у Джоковича в данный момент есть «преимущество в свежести перед соперниками». Ольховский отметил, что после пропуска двух турниров Большого шлема сербский теннисист хочет играть.

Хачанов уступил Джоковичу в двух сетах — 6:4, 6:3. Российский теннисист записал на свой счёт три подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и выиграл 11 из 47 очков на приёме.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее сербский теннисист прокомментировал победу над Хачановым в четвертьфинальном матче турнира в Астане.