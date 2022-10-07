Джокович прокомментировал победу над Хачановым в четвертьфинале турнира в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане.

«Это была хорошая игра. Думаю, я мог выступить лучше, ведь отлично справлялся две первые встречи на этом турнире. Но до сих пор могу контролировать матч, находить правильное время, удары и побеждать в двух сетах», — приводит слова Джоковича «Чемпионат».

По словам теннисиста, Хачанов является игроком высокого уровня.

«Я счастлив, что выиграл у Хачанова. А матч с Медведевым будет большим вызовом для меня», — сказал он.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Ранее Медведев победил испанца Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Астане.