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Джокович прокомментировал победу над Хачановым в четвертьфинале турнира в Астане

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане.
Джокович прокомментировал победу над Хачановым в четвертьфинале турнира в Астане
  • AFP

«Это была хорошая игра. Думаю, я мог выступить лучше, ведь отлично справлялся две первые встречи на этом турнире. Но до сих пор могу контролировать матч, находить правильное время, удары и побеждать в двух сетах», — приводит слова Джоковича «Чемпионат».

По словам теннисиста, Хачанов является игроком высокого уровня.

«Я счастлив, что выиграл у Хачанова. А матч с Медведевым будет большим вызовом для меня», — сказал он.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Ранее Медведев победил испанца Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Астане.

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