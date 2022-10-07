Навстречу Циципасу и Джоковичу: как Рублёв и Медведев вышли в полуфинал турнира ATP в Астане

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев уверенно пробились в полуфинал турнира в Астане. Они разгромили своих соперников в двух сетах, не затратив больших усилий. В следующем раунде Рублёв сразится со Стефаносом Циципасом, а Медведев померится силами с Новаком Джоковичем. Последний в четвертьфинале оставил не у дел ещё одного россиянина, Карена Хачанова.

Теннисный турнир в Астане, который собрал россыпь звёзд ATP-тура, приближается к концу. В пятницу, 7 октября, там состоялись четвертьфинальные встречи, в которых приняли участие трое россиян.

Первым в бой вступил Андрей Рублёв, которому противостоял француз Адриан Маннарино. До этого матча счёт их личных встреч был равным — 1:1, причём в предыдущий раз россиянин проиграл в упорной борьбе на прошлогоднем «Кубке Кремля». В этом сезоне турнир в Москве не состоится, но за то поражение Андрей поквитался сполна. В Астане он отдал сопернику всего три гейма, завершив поединок за 56 минут.

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Рублёв за два сета совершил четыре эйса, реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов и отыграл один на своей подаче. Россиянин был очень доволен реваншем, а также тем, что прибавляет по ходу турнира. По словам Андрея, в этой и предыдущей встрече он брал инициативу в свои руки с самого начала и вёл игру по собственному сценарию.

«Очень рад, что последние два матча провёл уверенно, особенно сегодня, потому что последний раз я ему проиграл. Поэтому эта победа была для меня очень важной», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Следующим соперником Рублёва станет Стефанос Циципас, который нанёс поражение Хуберту Хуркачу. Грек, комментируя предстоящую встречу, отметил, что Андрей — один из самых сильных игроков в туре на крытых хардовых кортах. Они встречались уже девять раз, и минимальное преимущество пока на стороне Стефаноса — 5:4.

«С учётом нашего опыта мне нужно будет полностью включиться. Он играет очень быстро, но, как и у любого другого соперника, у него есть слабости, которые можно использовать», — заявил шестая ракетка мира.

Карену Хачанову в четвертьфинале достался куда более грозный противник — 21-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович. Пока что единственную победу над сербом россиянин одержал в финале парижского «Мастерса» в 2018 году. После этого Карен долго не мог взять у титулованного противника ни одного сета, вплоть до турнира в Белграде в апреле 2022-го — там Джокович победил со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Не смог ничего противопоставить сербу Хачанов и в этот раз. Матч для него начался с проигрыша первой же своей подачи. После трёх геймов россиянин уступал 0:3, и хотя затем сумел выровнять счёт, сет всё равно остался за Джоковичем — 6:4. Катастрофически низкий процент первой подачи Карена (54%) предопределил и итог второй партии — 6:3 в пользу серба.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал результат встречи закономерным. По его словам, соперник просто более квалифицированный, надёжный и опытный игрок.

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«Карен мог зацепить сет, играя вдохновенно и удачно... Но, видимо, где-то волновался. Играл всё-таки с легендарным игроком. Не хватило мастерства. Хотелось, чтобы Хачанов преподнёс сюрприз. Но Джокович не мальчик для битья. Бывают сенсационные победы: хорошо бы, чтобы и у Карена они случались. Будем надеяться, в следующий раз Хачанов сыграет с Джоковичем более смело», — цитирует специалиста «Чемпионат».

В полуфинале серб встретится с ещё одним представителем России Даниилом Медведевым. По мнению Новака, это будет «физическая битва», построенная на контроле мяча и подготовке атаки.

«Мы оба хороши в защите. Даниил — игрок, который заставляет тебя бегать, особенно когда играет слева, он хорош на задней линии. Но это формула, которая работает и на протяжении моей карьеры. Буду рассчитывать на очень длинные розыгрыши. Надеюсь, что подача будет работать хорошо, и, конечно, тактически раскрывать все карты не буду. Буду играть так, чтобы заставить чувствовать его некомфортно», — сказал он.

Медведев также не испытал никаких проблем в своём четвертьфинале, хотя встречался с крайне неудобным для себя противником — Роберто Баутистой-Агутом. Из пяти очных встреч до этого экс первая ракетка мира выиграл у испанца лишь одну. Но на этот раз борьбы не получилось. Матч продлился всего 64 минуты, и за это время россиянин отдал всего два гейма — 6:1, 6:1. Он продемонстрировал отменную первую подачу (72%), совершил шесть эйсов и реализовал шесть из 14 брейк-пойнтов.

«Я счастлив вести правильную игру, быть по-настоящему стабильным и делать всё, что в моих силах, чтобы усложнить сопернику жизнь. И я очень рад его победить. Играть против Роберто непросто. Я пробовал разные подходы, чтобы немного его удивить, и это отлично сработало», — сказал Медведев после матча.