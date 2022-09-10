Чуда не случилось: Хачанов проиграл Рууду в полуфинале US Open

Карен Хачанов уступил Касперу Рууду в полуфинале Открытого чемпионата США — 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Несмотря на это, россиянин значительно улучшит свои позиции в рейтинге ATP и войдёт в топ-20. А норвежец поборется в финале с Карлосом Алькарасом не только за титул, но и за звание первой ракетки мира.

Карен Хачанов не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США, проиграв Касперу Рууду — 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Тем не менее для 26-летнего россиянина нынешнее выступление — лучшее в карьере на турнирах Большого шлема. Ранее он добирался лишь до четвертьфиналов на «Роллан Гаррос» — 2019 и Уимблдоне-2021. По итогам турнира в обновлённом рейтинге ATP спортсмен поднимется в топ-20.

Безусловно, фаворитом встречи считался норвежец. Он был посеян под более высоким номером (7-й против 27-го) и в нынешнем сезоне демонстрировал более солидные результаты. На счету Рууда три титула, а также выход в финал Открытого чемпионата Франции, тогда как Хачанов лишь однажды добрался до решающего матча — на турнире ATP 250 в Аделаиде.

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Норвежец и россиянин встречались за карьеру только один раз — на «Мастерсе» в Риме в 2020 году, и тогда Каспер выиграл в трёх сетах.

Многие эксперты сходились во мнении, что Хачанову и на этот раз будет чрезвычайно трудно обыграть седьмую ракетку мира.

«Хачанов на этом US Open творит чудеса. Для Карена первый выход в карьере в полуфинал Большого шлема — это огромный успех. С Руудом будет невероятно тяжело. Не представляю, как после такого марафона он выйдет играть в полуфинале, в каком состоянии. Хотя у Карена есть время, чтобы восстановиться. Может, он подготовится и выйдет в хорошем состоянии. Но для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал», — сказал по этому поводу Андрей Чесноков.

Впрочем, несмотря на разницу в рейтинге, букмекеры не слишком высоко оценили вероятность триумфа норвежца. Коэффициент на его победу равнялся 1.47 против 2.70. Вероятно, некая степень сомнений в результате основывалась на том, что до нынешнего сезона на харде он не показывал выдающихся результатов. Финалист «Ролан Гаррос» считался мастером грунта, а его максимум на мейджорах с искусственным покрытием — четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии в 2021 году. Да и соперники по нынешнему турниру ему достались весьма скромные, в том числе Кайл Эдмунд из седьмой сотни рейтинга и лаки-лузер Корентен Муте (112-е место). Изрядно потрепал норвежцу нервы Томми Пол, матч с которым растянулся на пять партий, а единственную образцово-показательную встречу до полуфинала Рууд провёл с Матео Берреттини.

Хачанову же достались куда более серьёзные противники — все из первой сотни рейтинга. В четвёртом круге он столкнулся с 13-й ракеткой Пабло Карреньо-Бустой, а в ¼финала обыграл финалиста Уимблдона-2022 Ника Кирьоса, который не вошёл в топ-20 лишь потому, что ATP лишила лондонский турнир рейтинговых очков. Для Хачанова эта победа была чрезвычайно ценной.

«Я очень горжусь собой. Я был собран с самого начала и до конца. В следующем матче хотел бы победить. Чем дальше проходишь, тем больше ожиданий. Мне нечего терять», — сказал после встречи россиянин.

А вот норвежец испытывал накануне полуфинального матча дополнительное давление, так как на кону для него стоял не только первый выход в финал турнира Большого шлема, но и звание первой ракетки мира. Его он мог себе гарантировать в случае победы над Хачановым и поражения Карлоса Алькараса во втором полуфинале с Фрэнсисом Тиафо. Испанец, правда, такого подарка Касперу не преподнёс, и теперь им предстоит в очной встрече определить судьбу первой строчки рейтинга.

Начало отчётного матча осталось за Руудом. Сначала норвежец взял свою подачу, а затем сделал брейк и повёл 2:0. Но Хачанов в следующем же гейме взял подачу соперника под ноль, а затем восстановил равенство в сете. В дальнейшем теннисисты ещё раз обменялись брейками, и партия перетекла в тай-брейк. В дополнительном гейме норвежец выиграл первые же два розыгрыша — один на своей подаче, один на чужой, — и этого ему хватило, чтобы довести сет до победы. Особенно обидным для россиянина получился последний розыгрыш, в котором соперники совершили в общей сложности 55 ударов. Карен был активен, направлял мяч то в одну часть корта, то в другую, но Каспер неизменно отвечал, причём так же остро. Первым ошибся Хачанов, отправив мяч с форхенда в сетку.

К слову, эта перестрелка стала рекордной по длительности для US Open — с 1999 года достижение принадлежало Питу Сампрасу и Андре Агасси, совершившим 51 удар.

Вторая партия уроженцу Москвы откровенно не удалась. У Карена упал процент попадания первым мячом, а невынужденных ошибок он допустил почти в два раза больше соперника — 11 против 2. Закономерным итогом сета стало поражение со счётом 2:6.

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В третьей партии россиянин преобразился, и борьба развернулась с новой силой. У него был шанс сделать брейк при счёте 2:1, но норвежец выдал практически идеальную подачу. Однако россиянин только наращивал темп: дважды выиграл геймы на своей подаче под ноль, а на приёме оказывал серьёзный прессинг на соперника. В конце концов Рууд дрогнул и проиграл подачу, а с ней и партию — 5:7.

В начале четвёртого сета Хачанов, видимо, пребывал в эйфории от предыдущего успеха и совершил целый ряд необдуманных действий, что едва не привело к проигрышу первого же гейма. Спасти его удалось лишь за счёт мощнейших подач. Рууд в свою очередь, заметив, что у соперника упал уровень концентрации, не преминул этим воспользоваться и сделал два брейка подряд. Нередко норвежцу просто везло и мяч приземлялся в площадку после самых безнадёжных, как казалось, ударов. А вот от Хачанова фортуна, напротив, слишком часто отворачивалась. Несмотря на счёт, нельзя сказать, что он провёл слабый матч: боролся достойно, но соперник просто оказался сильнее.

«Я думаю, что мы оба немного нервничали вначале, поэтому несколько раз обменялись брейками. Но нужно учитывать, что этот матч, наверное, самый важный в карьере для нас обоих. Конечно, было немного нервно, но мне повезло выиграть первый сет, и это дало возможность немного успокоиться. Я впечатляюще играл во второй партии, а Карен прибавил в третьей. Счёт менялся туда-сюда, как бывает в пятисетовых матчах, но сейчас я просто счастлив», — сказал Рууд в интервью на корте.

В свою очередь Хачанов признался, что чувствовал себя очень уставшим к концу турнира, в особенности после двух матчей, в которых он провёл по пять партий.

«Я действительно горжусь тем, что дошёл до полуфинала US Open и был очень близок к финалу. Я думал о трофее, мечтал его поднять. Не люблю говорить слишком много и заходить слишком далеко — я сегодня проиграл. Это показывает мне уровень, на котором я играю, так что принимаю всё с положительной стороны. Я должен смотреть вперёд с ясной головой и просто не останавливаться, а продолжать работать. Работать и верить, что однажды я подниму этот трофей», — заключил теннисист.