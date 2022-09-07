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Камельзон назвал сенсацией выход Хачанова в полуфинал US Open

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Камельзон назвал сенсацией выход Хачанова в полуфинал US Open
  • AP
  • © Charles Krupa

«Это было лучшее выступление Карена в теннисной карьере, потому что Кирьос прошёл Медведева, который был первым номером. Это просто фантастика. Победа Хачанова подтверждает ещё раз, что здесь русский дух и Русью пахнет», — цитирует Камельзона Metaratings.ru.

По его словам, австралийский теннисист является самым непредсказуемым игроком. Он также подчеркнул, что россиянин Даниил Медведев неслучайно уступил Нику Кирьосу.

«Победа Хачанова — теннисная сенсация. Хачанову больше нечего терять, если будет на кураже, то может пройти Рууда. Если он прошёл Кирьоса, то и Рууда сможет», — заключил Камельзон.

Матч между Хачановым и Кирьосом завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру Хачанова в четвертьфинале US Open.

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