Кафельников высказался о шансах Хачанова в полуфинале US Open

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Трудно что-то прогнозировать, для обоих теннисистов это важный матч. Наверное, даже больше для норвежца, потому что на кону стоит его звание первой ракетки мира. Поэтому в какой-то степени давления на норвежца будет больше, чем на Карена», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По его словам, отсутствие давления в матче может помочь Хачанову в полуфинальном матче. Он также подчеркнул, что всё будет зависеть от того, насколько россиянин справится со своими эмоциями.

«Я уверен, что он хочет первый раз в карьере участвовать в финальном матче. Это не очень просто», — заключил Кафельников.

Матч четвертьфинала между россиянином и австралийцем Ником Кирьосом завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту. После игры Кирьос на эмоциях сломал две ракетки.

Игра между Хачановым и норвежцем Каспером Руудом пройдёт 9 сентября.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков заявил, что для него будет чудом выход Хачанова в финал US Open.