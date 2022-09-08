Чесноков заявил, что для него будет чудом выход Хачанова в финал US Open
«У Карена есть время, чтобы восстановиться. Матч только завтра, есть ещё два дня. Может, Карен подготовится и выйдет в хорошем состоянии. Но для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
Матч четвертьфинала между россиянином и австралийцем Ником Кирьосом завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту. После игры Кирьос на эмоциях сломал две ракетки.
Игра между Хачановым и Руудом пройдёт 9 сентября.
Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал сенсацией выход Хачанова в полуфинал US Open.