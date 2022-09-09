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Янчук считает, что у Хачанова есть шансы выйти в финал US Open

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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о шансах российского теннисиста Карена Хачанова в матче с норвежцем Каспером Руудом в полуфинале Открытого чемпионата США.
Янчук считает, что у Хачанова есть шансы выйти в финал US Open
  • AP

«Жду победу Карена, но матч будет непростой. До сих пор Хачанов нередко не выдерживал равные поединки и упускал победы из-за невынужденных ошибок. В то же время он давно играет на хорошем уровне, если говорить о темпе и скоростях, и серьёзно прибавил в разнообразии и стабильности. Всё это даёт основания полагать, что у него есть все шансы пройти Рууда», — приводит слова Янчука РИА Новости.

Он также отметил, что Хачанов будет выступать не против американца, а значит у него не будет давления с трибун. По его словам, если россиянин выйдет на матч с большим настроем, то всё будет в порядке.

Матч четвертьфинала между россиянином и австралийцем Ником Кирьосом завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту. После игры Кирьос на эмоциях сломал две ракетки.

Игра между Хачановым и норвежцем Каспером Руудом пройдёт 9 сентября.

Ранее отец и тренер Рууда Кристиан назвал Хачанова мощным теннисистом.

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