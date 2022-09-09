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Тренер Рууда: Хачанов — мощный игрок, нужно заставить его бегать по корту

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Отец и тренер норвежца Каспера Рууда Кристиан назвал россиянина Карена Хачанова мощным теннисистом.
Тренер Рууда: Хачанов — мощный игрок, нужно заставить его бегать по корту
  • AP

«Он мощный игрок. Мы хорошо его знаем и несколько раз тренировались с ним. Он большой, хорошо подаёт и сильно отбивает мяч. Каспер должен максимально сконцентрироваться на своей игре и заставлять Хачанова бегать. Он, конечно, не медлительный, но большой», — цитирует Кристиана Рууда VG.

Матч четвертьфинала между россиянином и австралийцем Ником Кирьосом завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту. После игры Кирьос на эмоциях сломал две ракетки.

Игра между Хачановым и норвежцем Каспером Руудом пройдёт 9 сентября.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о шансах Хачанова в полуфинале US Open.

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