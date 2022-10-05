Рассуждения Медведева, цели Рублёва и откровения Хачанова: российские теннисисты удачно стартовали на турнире в Астане

Российские теннисисты успешно стартовали на турнире в Астане, где в этом году собрались многие сильнейшие представители ATP тура. Андрей Рублёв уже пробился в четвертьфинал и не намерен останавливаться, так как хочет отобраться на итоговый турнир года. Даниил Медведев достаточно легко проложил себе путь во второй раунд, однако признался, что пока находится не в лучшей форме. Продолжает выступление и Карен Хачанов, впервые взявший верх после поражения в полуфинале US Open, но жребий был к нему безжалостен.

Лучшие теннисисты мира на этой неделе собрались в Астане на турнире ATP-500. В столицу Казахстана прилетели Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также Карлос Алькарас, Новак Джокович и Стефанос Циципас. Так что борьба за титул будет нешуточной, хотя один из «большой шестёрки» лишил болельщиков возможности насладиться всеми гранями своего таланта в первом же круге.

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Посеянный под первым номером, как и подобает лидеру рейтинга ATP, испанец неожиданно завершил выступления на старте. В роли его обидчика выступил бельгиец Давид Гоффен. Юноша был настолько расстроен результатом, что проигнорировал обязательную пресс-конференцию, оставив журналистам короткое аудиосообщение. Однако, по мнению Медведева, этому поражению не стоит придавать большого значения.

«Мне в ранге первой ракетки мира не удалось показать каких-то выдающихся результатов, поэтому советов давать точно не могу. Если бы получилось, мог бы. А так... Карлос круто играет, ему 19 лет, он стал самой молодой первой ракеткой в истории. Я, если честно, думаю, что у него ещё всё получится. Что это значит? Будет это 30 «шлемов» или десять — неизвестно.

Я бы не придавал его сегодняшнему поражению такого огромного значения. Да, это непросто, он завоевал свой первый «шлем», наверняка дал тысячу интервью, голова кругом. Это у всех. Все через это проходили — и Федерер, и Надаль, и Джокович. Посмотрим, как он с этим справится», — объяснил россиян.

Сам Медведев, в отличие от Алькараса, первый матч в Астане выиграл с запасом. В двух сетах он оставил не у дел другого испанца, Альберта Рамоса-Виньоласа, и после этой встречи с удовольствием пообщался с представителями СМИ. Причём на этот раз на русском языке. Так, он признался, что в данный момент находится не в самой лучшей физической форме, но не опускает руки и продолжает тренироваться.

«Такое бывает в теннисе. Я в такие моменты всегда вспоминаю «Берси» в 2020-м. Там я чувствовал себя ужасно. Питер не очень до этого отыграл, потом Вену, хоть и дошёл до четвертьфинала. Чувствовал себя прямо отвратительно. Мы даже в один день решили не тренироваться, потому что в тренировках просто не было смысла, настолько всё было ужасно. И в итоге я выиграл 21 матч подряд. В теннисе, если работаешь, всё всегда может вернуться», — заявил спортсмен.

Также оказалось, что теннисисты не прочь между матчами провести время за шахматной доской. Об этом стало известно от Андрея Рублёва.

«Мы играем с ребятами — с Кареном (Хачановым) и с Даней (Медведевым). Наверное, умнее всех Даня, но Карен сейчас играет больше всех, у него ещё тренер хорош в шахматах, поэтому он его учит. Но лучше всех, наверное, получается у Дани. А в моём случае ни техники, ни головы, но в последние разы я выигрывал у всех», — признался спортсмен.

Рублёв также успешно начал выступление в Астане и уже добрался до четвертьфинала. Пятый сеяный прошёл серба Ласло Джере и китайца Чжан Чжичжэня, который, в свою очередь, выбил из борьбы Аслана Карацева. Мотивация у россиянина на этом турнире серьёзная — он стремится попасть на итоговый турнир ATP, поэтому нужно набирать максимальное количество очков.

«Не хочу, чтобы сезон заканчивался. Хочется ещё попасть в финальную восьмёрку мирового рейтинга. Всё зависит от того, как я проведу оставшиеся турниры, так как мест очень мало, а претендентов на позицию — минимум 15 человек. Будет тяжело, но нужно рвать и показывать свою игру. Опять же, повторюсь: нынешняя мотивация является более чем приличной — необходимо попадать в восьмёрку лучших», — отметил Рублёв.

Что касается Карацева, то россиянин никак не может найти себя. И даже начало работы с заслуженным тренером России Борисом Собкиным пока не даёт нужных результатов. Уступив Чжичжэню, теннисист потерпел уже четвёртое поражение подряд. В последний раз он побеждал на «Мастерсе» в Цинциннати в середине августа.

Куда успешнее обстоят дела у Карена Хачанова. Он в первом круге справился с американцем Максимом Кресси. Однако с сеткой ему не повезло: в следующем круге он сразится с Марином Чиличем, который на прошлой неделе дошёл до финала турнира в Тель-Авиве. А затем ему на пути поочерёдно могут встретиться Джокович и Медведев.

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Впрочем, пока спортсмен радуется первой победе после поражения в полуфинале US Open от Каспера Рууда.

«У меня были тяжёлые матчи с самого начала турнира. Я чувствовал, что к этой игре уже чуть подсел и устал. Но это ни в коем случае не оправдание, я понимал, что будет тяжело, но всё равно шансы были. Я был заряжен, хотел и мог победить. К сожалению, не сложилось в этот раз, но это стало хорошим толчком в плане мотивации на следующий турнир», — заявил Хачанов.

Также Карен рассказал о своём общении с Роджером Федерером. По словам россиянина, он не только профессионал в своём деле, но и просто очень приятный человек.

«Люди любят Роджера за то, какой он есть сам по себе на корте или за его пределами. Это символ тенниса, он им и останется на долгое время. Роджер очень приятный человек, всегда помнит тех, с кем играл, знает имена членов моей команды, чуть ли не дни рождения все помнит. Это даже немного удивляет, что такая звезда, как он, учитывает такие нюансы», — считает спортсмен.