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В ФТР прокомментировали победу Медведева в первом круге турнира в Астане

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В ФТР прокомментировали победу Медведева в первом круге турнира в Астане
  • Gettyimages.ru

«Хороший матч для первого круга. Турнир — сверхсильный. Мы видим на примерах фаворитов, что здесь любой соперник играет по максимуму. Даниил сыграл хорошо, выиграл на классе. Дальше каждая игра будет серьёзной», — приводит слова Селиваненко «Чемпионат».

Встреча Медведева с Рамос-Виньоласом продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянина.

Во втором круге турнира Медведев встретится с победителем игры между Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии и Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Ранее Хачанов победил Кресси и вышел во второй круг турнира в Астане.

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