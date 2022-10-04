Веснина — о победе Медведева над Рамос-Виньоласом: Даниил потихоньку набирает форму

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Хорошая победа Медведева против непростого соперника. Первый круг всегда нервозный. Даниил потихоньку набирает форму, так как после US Open сыграл немного игр. Для него сейчас каждая победа очень важна. Нужно отбираться на Итоговый в Лондон. В конце года у теннисистов все мысли только об этом турнире и о том, как туда отобраться», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Встреча Медведева с Рамос-Виньоласом продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянина.

Во втором круге турнира Медведев встретится с победителем игры между Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии и Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Ранее Хачанов победил Кресси и вышел во второй круг турнира в Астане.