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Янчук: Медведев должен прийти в себя и войти в топ-3 рейтинга ATP

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Даниил Медведев в ближайшее время должен вернуть себе место в тройке лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Янчук: Медведев должен прийти в себя и войти в топ-3 рейтинга ATP
  • Gettyimages.ru

«Пока всё нормально. Будем смотреть, как он дальше будет набирать эту уверенность. По уровню Даниил должен прийти в себя и быть ближе к своим высшим достижениям. Медведев должен быть в топ-3», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Янчук признался, что не удивлён лёгкой победе Медведева над испанцем Альбертом Рамосом-Виноласом на старте турнира в Астане (6:3, 6:1).

«Так и должно было быть. Не так важно, какой счёт. Важно, что уверенно в двух сетах выиграл и был готов. Похоже, что немножко Даня успокаивается», — добавил Янчук.

Медведев занимает в данный момент четвёртое место в рейтинге ATP.

Ранее Медведев ответил на вопрос о знакомстве со своим соотечественником, полузащитником «Монако» Александром Головиным.

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