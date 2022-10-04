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Даниил Медведев рассказал, что дружит с Квятом

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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о знакомстве со своим соотечественником, полузащитником «Монако» Александром Головиным.
Даниил Медведев рассказал, что дружит с Квятом
  • Gettyimages.ru

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о знакомстве со своим соотечественником, полузащитником «Монако» Александром Головиным.
«Я не знаком с Головиным. Мы один раз переписывались, это было коротко. Хорошо дружу с Квятом. Случайно получилось, увидел интервью Даниила. Он говорил, что пусть Медведев со мной в теннис сыграет. А я его на картинг свожу. Так и получилось. Крутой парень, мы с ним дружим. С Александром не знаком, но, может, всё впереди», — приводит слова Медведева СЭ.

Ранее Медведев победил Рамос-Виньоласа и вышел во второй круг турнира в Астане.

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