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Ольховский — о победе Медведева в первом круге турнира в Астане: идеальный матч

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о выходе Даниила Медведева во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане (Казахстан).
Ольховский — о победе Медведева в первом круге турнира в Астане: идеальный матч
  • Gettyimages.ru

«Хороший матч для Даниила. Где-то в начале длительные розыгрыши не выигрывал, но очень хорошо подавал. Потом вошёл в ритм и стал переигрывать. Даниил не торопился, не делал много ошибок. Для первого круга просто идеальный матч для Даниила, потому что он втянулся и играл очень уверенно», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Медведев одержал победу над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом в игре первого круга турнира в Астане со счётом 6:3, 6:1. Россиянин во втором круге встретится с победителем матча Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Ранее Хачанов победил Кресси и вышел во второй круг теннисного турнира в Астане.



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