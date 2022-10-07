Дмитриева: Рублёв в неплохой форме, потому что до этого с Маннарино сильно возился

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о победе Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Астане.

«Хорошая победа. Андрей в неплохой форме, потому что до этого с Маннарино он сильно возился. Пока показывает хорошую готовность, но сезон заканчивается», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

В четвертьфинальном матче россиянин обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 57 минут.

Теперь Рублёв в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее Рублёв рассказал, чего ожидает от предстоящего полуфинала с Циципасом либо с Хуркачем в Астане.