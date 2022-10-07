Узнать больше

Рублёв рассказал, что ожидает от предстоящего полуфинала с Циципасом либо с Хуркачем в Астане

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что думает о предстоящем полуфинале на турнире в Астане.
Рублёв рассказал, что ожидает от предстоящего полуфинала с Циципасом либо с Хуркачем в Астане
  • Gettyimages.ru

«Оба — очень тяжёлые соперники. С Циципасом играл много раз, он ведёт в личных встречах, он более высокорейтинговый соперник, чем Хуркач», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что с польским теннисистом играть тяжело. По его словам, с Хуркачем нужно быть внимательным, чтобы не потерять подачу.

В четвертьфинальном матче россиянин обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 57 минут.

Теперь Рублёв в полуфинале встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркач (Польша).

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе Рублёва в четвертьфинале турнира ATP в Астане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить