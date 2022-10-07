Рублёв рассказал, что ожидает от предстоящего полуфинала с Циципасом либо с Хуркачем в Астане

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что думает о предстоящем полуфинале на турнире в Астане.

«Оба — очень тяжёлые соперники. С Циципасом играл много раз, он ведёт в личных встречах, он более высокорейтинговый соперник, чем Хуркач», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что с польским теннисистом играть тяжело. По его словам, с Хуркачем нужно быть внимательным, чтобы не потерять подачу.

В четвертьфинальном матче россиянин обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 57 минут.

Теперь Рублёв в полуфинале встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркач (Польша).

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе Рублёва в четвертьфинале турнира ATP в Астане.