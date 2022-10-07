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Веснина высказалась о победе Рублёва в четвертьфинале турнира ATP в Астане

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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала разгромную победу Андрея Рублёва над Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Астане.
Веснина высказалась о победе Рублёва в четвертьфинале турнира ATP в Астане
  • AP

«Андрей уже не раз побеждал Маннарино. Хорошая и уверенная победа. Выход в полуфинал очень важен для Андрея сейчас: получить уверенность, далеко пройти по турниру. Турнир в Астане отличается каким-то невероятно сильным и звёздным составом», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что российские теннисисты хорошо выступают на турнире.

В четвертьфинальном матче россиянин обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 57 минут.

Теперь Рублёв в полуфинале встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркач (Польша).

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее Рублёв рассказал, как относится к критике в адрес своей игры.

 

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