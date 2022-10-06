Теннисист Рублёв прокомментировал критику в адрес своей игры

Девятая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, как относится к критике в адрес своей игры.

«Легко найти ошибки, что улучшить. Но у каждого своя игра… Я никогда не буду играть слева низко над сеткой по 60 ударов – как бы я ни тренировал и ни улучшал удар слева. Я в любом случае буду стараться забежать под форхенд. Потому что это моя сильная сторона», — цитирует Рублёва Sports.ru.

По его словам, у всех теннисистов есть слабые места, над которыми надо работать. При этом Рублёв отметил, что сейчас зачастую побеждает за счёт плана Б, чего раньше не случалось.

Напомним, что 5 октября в матче второго круга турнира в Астане российский теннисист обыграл китайца Чжан Чжичжэня со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 58 минут.

В четвертьфинальном матче Рублёв встрется с французом Адрианном Маннарино.

Ранее олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова сообщила о скором возвращении на корт.