Узнать больше

Теннисист Рублёв прокомментировал критику в адрес своей игры

Короткая ссылка
Девятая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, как относится к критике в адрес своей игры.
Теннисист Рублёв прокомментировал критику в адрес своей игры
  • AP
  • © Eduardo Munoz Alvarez

«Легко найти ошибки, что улучшить. Но у каждого своя игра… Я никогда не буду играть слева низко над сеткой по 60 ударов – как бы я ни тренировал и ни улучшал удар слева. Я в любом случае буду стараться забежать под форхенд. Потому что это моя сильная сторона», — цитирует Рублёва Sports.ru.

По его словам, у всех теннисистов есть слабые места, над которыми надо работать. При этом Рублёв отметил, что сейчас зачастую побеждает за счёт плана Б, чего раньше не случалось.

Напомним, что 5 октября в матче второго круга турнира в Астане российский теннисист обыграл китайца Чжан Чжичжэня со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 58 минут.

В четвертьфинальном матче Рублёв встрется с французом Адрианном Маннарино.

Ранее олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова сообщила о скором возвращении на корт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить