Павлюченкова объявила о скором возвращении на корт
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«Новости!!! Очень скоро полноценно вернусь на корт, счастлива», — написала теннисистка под постом в Instagram*.
31-летняя россиянка из-за травмы снялась с Открытого чемпионата Франции 2022 года и досрочно завершила сезон.
Павлюченкова завоевала золотую медаль Игр-2020 в Токио в миксте в паре с Андреем Рублёвым. В составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Ранее Павлюченкова высказалась о решении американки Серены Уильямс завершить спортивную карьеру.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.