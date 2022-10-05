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Павлюченкова объявила о скором возвращении на корт

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Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова сообщила о скором возвращении на корт.
Павлюченкова объявила о скором возвращении на корт
  • Gettyimages.ru

«Новости!!! Очень скоро полноценно вернусь на корт, счастлива», — написала теннисистка под постом в Instagram*.

31-летняя россиянка из-за травмы снялась с Открытого чемпионата Франции 2022 года и досрочно завершила сезон.

Павлюченкова завоевала золотую медаль Игр-2020 в Токио в миксте в паре с Андреем Рублёвым. В составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Ранее Павлюченкова высказалась о решении американки Серены Уильямс завершить спортивную карьеру.

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