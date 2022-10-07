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Хачанов уступил Джоковичу в четвертьфинале теннисного турнира в Астане

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Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче турнира в Астане.
Хачанов уступил Джоковичу в четвертьфинале теннисного турнира в Астане
  • Legion-Media

Встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась победой Джоковича в двух сетах — 6:4, 6:3. Хачанов записал на свой счёт три подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и выиграл 11 из 47 очков на приёме.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут.

Ранее россиянин Андрей Рублёв разгромил француза Адриана Маннарино и вышел в полуфинал теннисного турнира в Астане.

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