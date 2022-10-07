Джокович поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале турнира в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане.

«Я ожидаю, что это будет настоящая физическая битва, построенная на контроле мяча, на подготовке атаки. Мы оба хороши в защите. Медведев — теннисист, который заставляет тебя бегать, особенно когда играет слева. Даниил хорош на задней линии. Но это формула, которая работает и на протяжении всей моей карьеры», — приводит слова Джоковича «Чемпионат».

По словам теннисиста, он готов к очень длинным розыгрышам.

«Надеюсь, что подача будет работать хорошо, и конечно, раскрывать все карты тактических нюансов не буду. Буду действовать так, чтобы заставить Медведева чувствовать себя некомфортно», — сказал он.

В четвертьфинале турнира Джокович одержал победу над российским теннисистом Кареном Хачановым.

Ранее сообщалось, что Медведев победил испанца Баутисту-Агута в четвертьфинале турнира в Астане.