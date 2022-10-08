Медведев объяснил, почему не смог продолжить матч с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) с сербом Новаком Джоковичем.

«На 1:0 на тай-брейке во втором сете почувствовал при ударе слева в открытой стойке щелчок в левой ноге. Сначала подумал, что, может, судорога. После очка понял, что не судорога. Сразу почувствовал, что потянул мышцу», — цитирует Медведева «Чемпионат».

В полуфинале россиянин выиграл первый сет у Новака Джоковича со счётом 6:4. Во втором сете Медведев уступил сербу 6:7 (6:8). Позже Даниил снялся с турнира.

В финале турнира Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал снятие Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане.