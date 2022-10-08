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Джокович прокомментировал снятие Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал снятие Даниила Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане.
Джокович прокомментировал снятие Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане
  • AP
  • © Stas Filippov

«Я был удивлён, что он отказался от продолжения матча. Даниил выглядел абсолютно здоровым. Он сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Надеюсь, это не слишком серьёзно. Он был лучшим игроком в обоих сетах», — приводит слова Джоковича The Tennis Podcast.

В полуфинале россиянин выиграл первый сет у Новака Джоковича со счётом 6:4. Во втором сете Медведев уступил сербу 6:7 (6:8). Позже Даниил снялся с турнира.

В финале турнира Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее Медведев не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане с Джоковичем.

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