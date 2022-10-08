Джокович прокомментировал снятие Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал снятие Даниила Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане.

«Я был удивлён, что он отказался от продолжения матча. Даниил выглядел абсолютно здоровым. Он сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Надеюсь, это не слишком серьёзно. Он был лучшим игроком в обоих сетах», — приводит слова Джоковича The Tennis Podcast.

В полуфинале россиянин выиграл первый сет у Новака Джоковича со счётом 6:4. Во втором сете Медведев уступил сербу 6:7 (6:8). Позже Даниил снялся с турнира.

В финале турнира Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее Медведев не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане с Джоковичем.