Камельзон: проиграть Джоковичу из-за травмы — не трагедия для Медведева

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Астане с сербом Новаком Джоковичем.

«Проиграть Джоковичу из-за травмы — не трагедия для Медведева. Уступить Джоковичу в решающих матчах турнира, даже если нет никакой травмы, — это тоже никакая не трагедия. Джокович есть Джокович, он своего ничего не отдаёт — травма у тебя или самая лучшая подготовка», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский теннисист провёл хороший турнир в Астане.

В полуфинале россиянин выиграл первый сет у Новака Джоковича со счётом 6:4. Во втором сете Медведев уступил сербу 6:7 (6:8). Позже Даниил снялся с турнира.

В финале турнира Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее Медведев объяснил, почему не смог продолжить матч с Джоковичем.