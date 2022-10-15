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Рублёв прокомментировал победу над Тимом в полуфинале теннисного турнира в Хихоне

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Хихоне (Испания).
Рублёв прокомментировал победу над Тимом в полуфинале теннисного турнира в Хихоне
  • Gettyimages.ru

«Я чувствовал себя увереннее и в итоге победил в двух сетах — это самое важное. На этой неделе я очень хорошо играю. Посмотрим, что получится завтра. Я хочу показать свой лучший теннис в финале», — цитирует Рублёва ATP.

Российский теннисист в полуфинальном матче переиграл австрийца Доминика Тима в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Следующим соперником Рублёва станет победитель пары Себастьян Корда (США) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Блинкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Клуж-Напоке.

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