Рублёв прокомментировал победу над Тимом в полуфинале теннисного турнира в Хихоне

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Хихоне (Испания).

«Я чувствовал себя увереннее и в итоге победил в двух сетах — это самое важное. На этой неделе я очень хорошо играю. Посмотрим, что получится завтра. Я хочу показать свой лучший теннис в финале», — цитирует Рублёва ATP.

Российский теннисист в полуфинальном матче переиграл австрийца Доминика Тима в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Следующим соперником Рублёва станет победитель пары Себастьян Корда (США) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Блинкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Клуж-Напоке.