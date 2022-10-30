Тарпищев: Медведев может «прибить» Шаповалова первым мячом
- РИА Новости
«У Дани отлично летит подача, он может «прибить» Шаповалова первым мячом. Если будет держать такой же уровень игры, как на протяжении всего турнира, то финал должен забирать. Думаю, проблем у Медведева не должно возникнуть», — цитирует Тарпищева Sport24.
Он также подчеркнул, что Медведеву удобно играть с данными соперниками.
В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2.
Шаповалов в полуфинале обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 7:6 (7:4), 6:0.
Финальный матч турнира, призовой фонд которого составляет порядка €2,4 млн, пройдёт 30 октября.
Ранее Янчук оценил шансы Медведева на победу в финале турнира в Вене.