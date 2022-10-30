Тарпищев: Медведев может «прибить» Шаповалова первым мячом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева на победу на турнире в Вене.

«У Дани отлично летит подача, он может «прибить» Шаповалова первым мячом. Если будет держать такой же уровень игры, как на протяжении всего турнира, то финал должен забирать. Думаю, проблем у Медведева не должно возникнуть», — цитирует Тарпищева Sport24.

Он также подчеркнул, что Медведеву удобно играть с данными соперниками.

В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2.

Шаповалов в полуфинале обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Финальный матч турнира, призовой фонд которого составляет порядка €2,4 млн, пройдёт 30 октября.

Ранее Янчук оценил шансы Медведева на победу в финале турнира в Вене.