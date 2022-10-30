Янчук оценил шансы Медведева на победу в финале турнира в Вене

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о финальном матче категории ATP-500 в Вене между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Денисом Шаповаловым.

«Шаповалов — яркий молодой игрок: играет с блеском, левша, темповой. Правда, ему не хватает характера и стабильности в игре. Думаю, надёжность Медведева скажет своё решающее слово», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский теннисист должен одолеть канадского спортсмена за счёт класса игры. По его словам, Медведев хорошо контратакует и держит оборону.

«Верю в Даниила — он должен победить», — заключил Янчук.

В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2.

Шаповалов в полуфинале обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Финальный матч турнира, призовой фонд которого составляет порядка €2,4 млн, пройдёт 30 октября.

Ранее Шаповалов высказался о предстоящем финальном матче на турнире ATP в Вене с Медведевым.