Узнать больше

Янчук оценил шансы Медведева на победу в финале турнира в Вене

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о финальном матче категории ATP-500 в Вене между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Денисом Шаповаловым.
Янчук оценил шансы Медведева на победу в финале турнира в Вене
  • РИА Новости

«Шаповалов — яркий молодой игрок: играет с блеском, левша, темповой. Правда, ему не хватает характера и стабильности в игре. Думаю, надёжность Медведева скажет своё решающее слово», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский теннисист должен одолеть канадского спортсмена за счёт класса игры. По его словам, Медведев хорошо контратакует и держит оборону.

«Верю в Даниила — он должен победить», — заключил Янчук.

В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2.

Шаповалов в полуфинале обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Финальный матч турнира, призовой фонд которого составляет порядка €2,4 млн, пройдёт 30 октября.

Ранее Шаповалов высказался о предстоящем финальном матче на турнире ATP в Вене с Медведевым.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить