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Шаповалов заявил, что отдаст всего себя в финале против Медведева

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Канадец Денис Шаповалов высказался о предстоящем финальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене с россиянином Даниилом Медведевым.

«Думаю, что сейчас я играю в действительно хороший теннис. И я собираюсь продолжить в финале, отдать всего себя», — цитирует Шаповалова пресс-служба ATP.

Канадский теннисист сообщил, что отбивался в последних двух матчах с Медведевым, поскольку против россиян всегда чрезвычайно трудно играть.

«Он доставляет проблемы многим, так что это будет трудный матч, но я уверен в себе», — добавил Шаповалов.

Канадец в полуфинале обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Финальный матч турнира, призовой фонд которого составляет порядка €2,4 млн, пройдёт 30 октября.

Ранее определились соперницы Кудерметовой и Мертенс в группе Итогового турнира WTA в парном разряде.



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