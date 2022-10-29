Определились соперницы Кудерметовой и Мертенс в группе Итогового турнира WTA в парном разряде

Стали известны группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года в парном разряде.

В группе «Пэм Шрайвер» российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с парами Анна Данилина (Казахстан) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия), Людмила Киченок (Украина) — Елена Остапенко (Латвия), Габриэла Дабровски (Канада) — Гильяна Олмос (Мексика).

В группе «Розмари Казальс» сыграют Дезире Кравчик (США) — Деми Схюрс (Нидерланды), Ифань Сюй (Китай) — Чжаосюань Ян (Китай), Джессика Пегула (США) — Кори Гауфф (США) и Барбора Крейчикова (Чехия) — Катерина Синякова (Чехия).

Итоговый турнир WTA пройдёт c 31 октября по 7 ноября в Техасе (США).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с полькой Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсией в группе Итогового турнира WTA.