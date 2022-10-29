Касаткина сыграет со Свёнтек, Гауфф и Гарсией в группе Итогового турнира WTA

Определились группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года.

В группе «Трэйси Остин» сыграют российская теннисистка Дарья Касаткина, полька Ига Свёнтек, американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия.

В группе «Нэнси Ричи» встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко, туниска Онс Жабер, американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA пройдёт c 31 октября по 7 ноября в Техасе (США).

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что у Касаткиной нет шансов на победу в Итоговом турнире WTA.