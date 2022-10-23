Тарпищев: у Касаткиной нет шансов на победу в Итоговом турнире WTA
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«На Итоговом турнире WTA Касаткина будет биться за очки, деньги, но за победу она вряд ли будет бороться. На турнире один фаворит — Свёнтек», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По его мнению, польская теннисистка, которая занимает первое место в рейтинге WTA, выглядит явно сильнее всех на данный момент.
«Касаткиной и остальным навряд ли удастся составить ей конкуренцию», — добавил Тарпищев.
Помимо Касаткиной и Свёнтек, на Итоговом турнире выступят Арина Соболенко из Белоруссии, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, француженка Каролин Гарсия, Онс Жабер из Туниса.
25-летняя Касаткина занимает 11-е место в рейтинге. На её счету шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде.
Ранее Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов.