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Тарпищев: у Касаткиной нет шансов на победу в Итоговом турнире WTA

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Дарьи Касаткиной на победу в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).
Тарпищев: у Касаткиной нет шансов на победу в Итоговом турнире WTA
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«На Итоговом турнире WTA Касаткина будет биться за очки, деньги, но за победу она вряд ли будет бороться. На турнире один фаворит — Свёнтек», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, польская теннисистка, которая занимает первое место в рейтинге WTA, выглядит явно сильнее всех на данный момент.

«Касаткиной и остальным навряд ли удастся составить ей конкуренцию», — добавил Тарпищев.

Помимо Касаткиной и Свёнтек, на Итоговом турнире выступят Арина Соболенко из Белоруссии, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, француженка Каролин Гарсия, Онс Жабер из Туниса.

25-летняя Касаткина занимает 11-е место в рейтинге. На её счету шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

Ранее Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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