Тарпищев: выход Рублёва на Итоговый турнир зависит от результатов «Мастерса» в Париже
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- © Eduardo Munoz Alvarez
«Сумеет ли пробиться на Итоговый турнир — уверен, многое будет зависеть от его успешного выступления на «Мастерсе» в Париже в начале ноября. Там много очков на кону», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По его мнению, игра Рублёва улучшилась в конце сезона.
«Подача играет важную роль в игре Рублёва, и особенно вторая. Он играет мощно, а когда держит вторую подачу, увеличивается стабильность», — добавил Тарпищев.
Рублёв 16 октября стал победителем турнира в испанском Хихоне. 24-летний россиянин в финальном матче обыграл американца Себастьяна Корду. В активе Рублёва 12 побед на турнирах ATP, четыре из которых он одержал в нынешнем сезоне.
Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября. Итоговый турнир состоится 13—20 ноября в итальянском Турине.
Ранее сообщалось, что Рублёв поднялся на восьмое место в обновлённом рейтинге ATP.