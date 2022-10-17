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Тарпищев: выход Рублёва на Итоговый турнир зависит от результатов «Мастерса» в Париже

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Тарпищев: выход Рублёва на Итоговый турнир зависит от результатов «Мастерса» в Париже
  • AP
  • © Eduardo Munoz Alvarez

«Сумеет ли пробиться на Итоговый турнир — уверен, многое будет зависеть от его успешного выступления на «Мастерсе» в Париже в начале ноября. Там много очков на кону», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, игра Рублёва улучшилась в конце сезона.

«Подача играет важную роль в игре Рублёва, и особенно вторая. Он играет мощно, а когда держит вторую подачу, увеличивается стабильность», — добавил Тарпищев.

Рублёв 16 октября стал победителем турнира в испанском Хихоне. 24-летний россиянин в финальном матче обыграл американца Себастьяна Корду. В активе Рублёва 12 побед на турнирах ATP, четыре из которых он одержал в нынешнем сезоне.

Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября. Итоговый турнир состоится 13—20 ноября в итальянском Турине.

Ранее сообщалось, что Рублёв поднялся на восьмое место в обновлённом рейтинге ATP.

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