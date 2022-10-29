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Медведев четвёртый раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP

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Россиянин Даниил Медведев пробился на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине.
Медведев четвёртый раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP
  • Gettyimages.ru

Теннисист из России стал шестым игроком, завоевавшим путёвку, сообщает пресс-служба АТР.

Уточняется, что также гарантировали себе участие испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

Медведев в 2020 году впервые стал победителем турнира. Бывшая первая ракетка мира в четвёртый раз подряд и в карьере сыграет в финальных соревнованиях сезона ATP.

Турнир пройдёт с 13 по 20 ноября. Призовой фонд составит $14,75 млн.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы Медведева в финальном матче с Денисом Шаповаловым на турнире ATP в Вене.



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