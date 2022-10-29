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Ольховский: Медведеву надо заставить Шаповалова ошибаться в финале турнира в Вене

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы Даниила Медведева в финальном матче с Денисом Шаповаловым на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
Ольховский: Медведеву надо заставить Шаповалова ошибаться в финале турнира в Вене
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«Многое в матче будет зависеть от того, насколько уверенно Даниил будет подавать. Ему нужно держать свою подачу и терпеть на приёме, вынуждать Шаповалова ошибаться в длинных розыгрышах. Думаю, такая будет тактика», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его мнению, Медведев очень уверенно, выдержанно и грамотно сыграл в матче против Григора Димитрова.

В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2. В финале Медведев встретится с Денисом Шаповаловым из Канады. 

Общий призовой фонд турнира составляет около €2,4 млн.

Ранее определились соперницы Кудерметовой и Мертенс в группе Итогового турнира WTA в парном разряде.







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