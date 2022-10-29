Ольховский: Медведеву надо заставить Шаповалова ошибаться в финале турнира в Вене

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы Даниила Медведева в финальном матче с Денисом Шаповаловым на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

«Многое в матче будет зависеть от того, насколько уверенно Даниил будет подавать. Ему нужно держать свою подачу и терпеть на приёме, вынуждать Шаповалова ошибаться в длинных розыгрышах. Думаю, такая будет тактика», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его мнению, Медведев очень уверенно, выдержанно и грамотно сыграл в матче против Григора Димитрова.

В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2. В финале Медведев встретится с Денисом Шаповаловым из Канады.

Общий призовой фонд турнира составляет около €2,4 млн.

Ранее определились соперницы Кудерметовой и Мертенс в группе Итогового турнира WTA в парном разряде.

















