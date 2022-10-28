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Ольховский: Медведев играл очень уверенно, я ожидал большего сопротивления от Синнера

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал турнира в Вене.

«Даня играл очень уверенно, я ожидал большего сопротивления от Синнера, но Медведев не дал ему никаких шансов. Он был очень хорош на подаче, и я считаю, что это сыграло ключевую роль», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его словам, если Медведев будет делать такие же подачи в полуфинале, то сможет выиграть матч.

Напомним, что россиянин в матче 1/4 финала плей-офф нанёс поражение Яннику Синнеру в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 33 минуты. Следующим соперником Медведева станет Григор Димитров из Болгарии.

Призовой фонд турнира составляет более $2,3 млн.

Ранее Медведев рассказал, почему решил принять участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии.

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