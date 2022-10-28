Медведев объяснил, почему сыграет в выставочном турнире в Саудовской Аравии

Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, почему решил принять участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Когда я был в Дирии в 2019 году, мне там всё понравилось. Организация, корт, болельщики, люди. Всё было очень удобно, поэтому я очень рад возможности вернуться в Саудовскую Аравию в декабре», — заявил Медведев.

Напомним, что соревнования в Саудовской Аравии пройдут в декабре.

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вене, обыграв австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:3.

Ранее Медведев рассказал о своём физическом состоянии после повреждения.