Медведев — о травме: до субботы я не был на 100% уверен, что сыграю в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём физическом состоянии после повреждения.

«Было растяжение. Я даже не знал, буду ли я играть на турнире в Вене. Прошлая суббота была первым днём, когда я тренировался на 100%. Если я здесь, значит, должен поблагодарить свою команду и тренера по физподготовке. Сейчас полностью готов», — приводит слова Медведева Ubitennis.

Медведев победил австрийца Доминика Тима в матче второго раунда турнира в Вене.

Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой Медведева в двух сетах — 6:3, 6:3.

В следующем раунде российский теннисист встретится с победителем пары Франсиско Серундоло — Янник Синнер.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова в матче второго раунда турнира в Вене.