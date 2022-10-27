Узнать больше

Медведев — о травме: до субботы я не был на 100% уверен, что сыграю в Вене

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём физическом состоянии после повреждения.
Медведев — о травме: до субботы я не был на 100% уверен, что сыграю в Вене
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Было растяжение. Я даже не знал, буду ли я играть на турнире в Вене. Прошлая суббота была первым днём, когда я тренировался на 100%. Если я здесь, значит, должен поблагодарить свою команду и тренера по физподготовке. Сейчас полностью готов», — приводит слова Медведева Ubitennis.

Медведев победил австрийца Доминика Тима в матче второго раунда турнира в Вене.

Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой Медведева в двух сетах — 6:3, 6:3.

В следующем раунде российский теннисист встретится с победителем пары Франсиско Серундоло — Янник Синнер.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова в матче второго раунда турнира в Вене.

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить