Веснина: матч Медведева и Рублёва — настоящий триллер

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва над соотечественником Даниилом Медведевым на старте Итогового турнира ATP.

«Это был просто потрясающий матч, настоящий триллер! Поединок, достойный финала. Рублёв показал невероятный теннис», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

В красной группе вместе с российскими теннисистами выступают Стефанос Циципас и Новак Джокович.

В зелёной группе — Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Рублёва в матче с Медведевым на Итоговом турнире ATP.