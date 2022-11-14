Веснина: матч Медведева и Рублёва — настоящий триллер
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«Это был просто потрясающий матч, настоящий триллер! Поединок, достойный финала. Рублёв показал невероятный теннис», — цитирует Веснину «Чемпионат».
Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.
В красной группе вместе с российскими теннисистами выступают Стефанос Циципас и Новак Джокович.
В зелёной группе — Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц.
Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Рублёва в матче с Медведевым на Итоговом турнире ATP.