Медведев и Рублёв высказались о предстоящем очном матче на Итоговом турнире
- AP
«С первого матча приходится играть со сложными соперниками. Я чувствую уверенность, но перед первым матчем ничего нельзя знать наверняка», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.
Рублёв заявил, что игра будет похожа на шахматную партию.
«Верю, что оба мы покажем отличный уровень, от которого зрители получат удовольствие», — добавил Рублёв.
Встреча между спортсменами состоится 14 ноября.
В красной группе выступают Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.
Ранее Андрей Ольховский заявил, что в матче между Медведевым и Рублёвым нет фаворита.