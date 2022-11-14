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Медведев и Рублёв высказались о предстоящем очном матче на Итоговом турнире

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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв поделились ожиданиями от очного матча на старте Итогового турнира ATP.
Медведев и Рублёв высказались о предстоящем очном матче на Итоговом турнире
  • AP

«С первого матча приходится играть со сложными соперниками. Я чувствую уверенность, но перед первым матчем ничего нельзя знать наверняка», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Рублёв заявил, что игра будет похожа на шахматную партию.

«Верю, что оба мы покажем отличный уровень, от которого зрители получат удовольствие», — добавил Рублёв.

Встреча между спортсменами состоится 14 ноября.

В красной группе выступают Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.

Ранее Андрей Ольховский заявил, что в матче между Медведевым и Рублёвым нет фаворита.

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