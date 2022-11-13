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Ольховский считает, что в матче между Медведевым и Рублёвым нет фаворита

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что матчи на Итоговом турнире ATP всегда проходят непредсказуемо, поэтому во встрече между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым явного фаворита нет.
Ольховский считает, что в матче между Медведевым и Рублёвым нет фаворита
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«Матч покажет, кто сильнее. Встречи на Итоговом турнире всегда проходят непредсказуемо, поэтому явного фаворита в матче между Рублёвым и Медведевым нет», — цитирует Ольховского ТАСС.

В первом матче турнира Медведев сыграет со своим соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча состоится в понедельник, 14 ноября.

В красной группе сыграют Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил шансы испанца Рафаэля Надаля в Итоговом турнире ATP.

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