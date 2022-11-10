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Чесноков допустил, что Надаль может не выйти из группы на Итоговом турнире

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил шансы испанца Рафаэля Надаля в Итоговом турнире ATP.
Чесноков допустил, что Надаль может не выйти из группы на Итоговом турнире
  • Gettyimages.ru

«Может быть и такое, что Надаль не выйдет из группы. В начале турнира он один игрок, а в концовке — настоящий монстр», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

В первом матче Итогового турнира ATP Надаль сыграет с американцем Тейлором Фритцем. Игра пройдёт 14 ноября.

Зелёная группа: Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фритц.

Красная группа: Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.

Напомним, что турнир стартует в итальянском Турине 13 ноября. 

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублёв сыграют первый матч Итогового турнира друг с другом.

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