Чесноков допустил, что Надаль может не выйти из группы на Итоговом турнире
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«Может быть и такое, что Надаль не выйдет из группы. В начале турнира он один игрок, а в концовке — настоящий монстр», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
В первом матче Итогового турнира ATP Надаль сыграет с американцем Тейлором Фритцем. Игра пройдёт 14 ноября.
Зелёная группа: Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фритц.
Красная группа: Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.
Напомним, что турнир стартует в итальянском Турине 13 ноября.
Ранее сообщалось, что Медведев и Рублёв сыграют первый матч Итогового турнира друг с другом.