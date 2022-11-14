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Ольховский считает, что Рублёв переиграл Медведева в тактике

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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв переиграл соотечественника Даниила Медведева в первом матче Итогового турнира ATP за счёт тактики.
Ольховский считает, что Рублёв переиграл Медведева в тактике
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, Рублёв сегодня был сильнее Медведева тактически, что было немножко неожиданно, и он много терпел, в длительных розыгрышах был на высоте, что для него несвойственно», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он также подчеркнул, что оба теннисиста были достойны победы.

Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

В красной группе также выступают Стефанос Циципас и Новак Джокович.

Ранее Ольховский высказал мнение, что российская теннисистка Вероника Кудерметова имеет перспективы улучшить свои позиции в одиночном и парном рейтингах Женской теннисной ассоциации (WTA) в следующем сезоне.

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