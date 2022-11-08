Ольховский: Кудерметова может улучшить свои позиции в рейтинге в следующем сезоне

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российская теннисистка Вероника Кудерметова имеет перспективы улучшить свои позиции в одиночном и парном рейтингах Женской теннисной ассоциации (WTA) в следующем сезоне.

«Я думаю, у неё есть перспектива даже улучшить эти позиции в следующем сезоне, тем более что сейчас нет явного лидера, кроме Свёнтек, которая в этом сезоне показала, что сейчас на голову сильнее всех», — цитирует Ольховского ТАСС.

Российско-бельгийский дуэт в финале соревнований обыграл чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Игра завершилась со счётом 6:2, 4:6, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Призовой фонд турнира — $5 млн.

Ранее Мертенс поблагодарила Кудерметову за победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде, который прошёл в Форт-Уэрте.