Мертенс: благодарю Кудерметову, мы и мечтать не могли о лучшем окончании года
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«О боже, мы чемпионы! Какой матч, неделя и, конечно же, супер-тай-брейк! Благодарю партнёршу, мы и мечтать не могли о лучшем окончании года!» — написала Мертенс в своих социальных сетях.
Российско-бельгийский дуэт в финале соревнований обыграл чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Игра завершилась со счётом 6:2, 4:6, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Призовой фонд турнира составляет $5 млн.
Ранее сообщалось, что Кудерметова в скором времени станет второй ракеткой мира в парном разряде.