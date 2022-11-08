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Мертенс: благодарю Кудерметову, мы и мечтать не могли о лучшем окончании года

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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поблагодарила россиянку Веронику Кудерметову за победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде, который прошёл в Форт-Уэрте (США).
Мертенс: благодарю Кудерметову, мы и мечтать не могли о лучшем окончании года
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«О боже, мы чемпионы! Какой матч, неделя и, конечно же, супер-тай-брейк! Благодарю партнёршу, мы и мечтать не могли о лучшем окончании года!» — написала Мертенс в своих социальных сетях.

Российско-бельгийский дуэт в финале соревнований обыграл чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Игра завершилась со счётом 6:2, 4:6, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Призовой фонд турнира составляет $5 млн.

Ранее сообщалось, что Кудерметова в скором времени станет второй ракеткой мира в парном разряде.

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