Узнать больше

Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде после победы на Итоговом турнире

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в скором времени станет второй ракеткой мира в парном разряде.
Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде после победы на Итоговом турнире
  • AP
  • © Ron Jenkins

В финале Итогового турнира WTA россиянка в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграла чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.

Лидером рейтинга WTA в парном турнире останется Катержина Синякова. Кудерметова до победы в соревнованиях занимала пятое место.

Призовой фонд турнира составляет $5 млн.

Ранее сообщалось, что Каролин Гарсия обыграла Арину Соболенко в финале и стала победительницей Итогового турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить