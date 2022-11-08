Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде после победы на Итоговом турнире
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В финале Итогового турнира WTA россиянка в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграла чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.
Лидером рейтинга WTA в парном турнире останется Катержина Синякова. Кудерметова до победы в соревнованиях занимала пятое место.
Призовой фонд турнира составляет $5 млн.
Ранее сообщалось, что Каролин Гарсия обыграла Арину Соболенко в финале и стала победительницей Итогового турнира.