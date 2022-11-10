«Группа смерти»: Медведев и Рублёв попали в квартет с Джоковичем и Циципасом на Итоговом турнире ATP

Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу по итогам жеребьёвки на Итоговом турнире ATP. Российские теннисисты встретятся друг с другом 14 ноября, а за путёвки в полуфинал поспорят с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом. Специалисты уже окрестили квартет «группой смерти». При этом глава ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что прогнозы на турнир делать бессмысленно.

В Турине прошла жеребьёвка Итогового турнира ATP. На него отобрались восемь сильнейших теннисистов по итогам сезона. При этом впервые за 22 года в соревнованиях примут участие сразу два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В последний раз такое было в 2000-м: тогда за трофей боролись Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Не обошлось в преддверии турнира и без потерь. Одним из первых путёвку в Италию заработал лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас, однако испанец получил травму на «Мастерсе» в Париже и был вынужден досрочно закончить сезон. Его место занял американец Тейлор Фритц, который не выглядит столь грозным соперником, как 19-летний вундеркинд, успевший в этом сезоне выиграть US Open и ещё четыре титула.

Однако встретиться с Фритцем кто-то из россиян сможет не раньше полуфинала, так как Андрей и Даниил попали с ним в разные группы. По регламенту, спортсмены разбиты на два квартета, в каждом проводится круговой турнир, и далее проходят два сильнейших теннисиста из каждой четвёрки.

С жеребьёвкой Рублёву и Медведеву откровенно не повезло. Мало того что они уже в первом матче, 14 ноября, должны сыграть друг против друга. За место в полуфинале им также бороться с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом. Оба соперника очень неудобны для отечественных спортсменов.

Серб встречался с Медведевым 11 раз, и лишь четыре противостояния остались за Даниилом. Последний раз они играли в Астане. Тогда россиянин был близок к победе, однако во втором сете получил травму и не стал продолжать борьбу. Сейчас он уже набрал форму и даже после повреждения завоевал титул в Вене. Однако в хорошей форме и Новак: он дошёл до финала последнего в этом году «Мастерса» в Париже.

Рублёва выходил на корт с Джоковичем дважды в карьере и один раз даже взял верх: весной на турнире в Сербии. Правда, в тот момент соперник находился не в лучшей форме, поскольку пропустил два «Мастерса» в США из-за отказа проходить вакцинацию. А после длительной паузы теннисистам обычно сложно сразу поймать игровой тонус.

Не менее неприятный соперник и Циципас. В случае с Медведевым статистика личных встреч на стороне россиянина — 7:3, однако в последнее время спортсмены побеждают друг у друга по очереди, а матчи получаются очень упорными.

У Стефаноса и Андрея и вовсе особая история. Это будет уже 11-е очное противостояние теннисистов, которые хорошо знакомы ещё по молодёжным турнирам. Пока небольшой перевес в пользу грека — 6:4 по числу побед.

Однако настораживает другое. В последний раз в Астане Циципас признался, что хорошо изучил Рублёва и у него есть тактика на игру с россиянином. В Казахстане она сработала, как и весной этого года в Испании. Поэтому Андрею явно нужно придумывать новые способы для нейтрализации соперника.

Ещё один интересный факт: сразу три теннисиста из красной группы побеждали в Итоговом турнире ATP. Не завоёвывал титул только Рублёв, который принимает участие в нём в третий раз в карьере. Поэтому неудивительно, что специалисты уже окрестили квартет «группой смерти». По словам главы ФТР Шамиля Тарпищева, сложно предположить, кто пробьётся в полуфинал.

«Будут напряжённые матчи у всех, бессмысленно давать прогнозы. Медведеву и Рублёву важно хорошо подготовиться, но группа очень тяжёлая для всех», — приводит слова специалиста ТАСС.

Пессимистично настроен и полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков. По его мнению, неправильно, что россияне попали в одну группу.

Также по теме Двойной успех: как Медведев завоевал трофей в Вене и пробился на Итоговый турнир ATP Даниил Медведев завоевал второй титул в 2022 году и 15-й в карьере, победив на турнире ATP в Вене. В финале он в трёх сетах одолел...

«Для меня однозначно фаворит — Джокович. Думаю, остальные играли много раз друг против друга, и всегда есть интриги в их матчах. Я не хотел видеть Медведева с Рублёвым в одной группе. Мне было бы интереснее, чтобы они были в разных. Потому что два русских в одной группе — уже не знаю, за кого болеть. Если оба выйдут из группы, будет сенсация. Если кто-то один — в порядке вещей. А если никто из наших не выйдет из группы, тогда это означает, что Циципас и Джокович в очень хорошей форме, а наши ребята уже устали от сезона», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

В зелёной группе оказались спортсмены, ни разу не выигрывавшие Итоговый турнир ATP: Рафаэль Надаль, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц и Каспер Рууд. Здесь однозначным фаворитом выглядит испанец. Однако многое будет зависеть, сумел ли он за неделю набрать форму, поскольку на «Мастерсе» в Париже теннисист выступал после паузы, вызванной травмой, и в первом же матче не справился с 30-й ракеткой мира Томми Полом.

В Турине королю грунта предстоит сражаться с куда более серьёзными соперниками. Но и мотивация у него серьёзная. Спортсмен уже заявил, что этот Итоговый турнир ATP может стать для него последним в карьере. И Рафа наверняка хочет его хотя бы раз выиграть.

Остальные теннисисты в зелёной группе по силе примерно равны. Причём друг с другом они почти не пересекались. Фритц лишь один раз взял верх над Оже-Альяссимом. Не в пользу канадца и статистика личных встреч с Руудом — 1:2. Каспер с Тейлором и вовсе ни разу не определяли сильнейшего на корте.