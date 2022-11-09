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Чесноков считает, что Кудерметова может возглавить парный рейтинг WTA

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российская теннисистка Вероника Кудерметова может возглавить мировой парный рейтинг в следующем сезоне.
Чесноков считает, что Кудерметова может возглавить парный рейтинг WTA
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«Кудерметова и Мертенс одержали хорошую победу на Итоговом турнире WTA. Кудерметова провела очень хороший сезон, и у них с Мертенс очень хорошая пара, так что в следующем году они будут реальными претендентами на первую строчку», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он также назвал хорошим результатом то, что Кудерметова в одиночном рейтинге смогла войти в топ-10.

Российско-бельгийский дуэт в финале соревнований обыграл чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Игра завершилась со счётом 6:2, 4:6, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Призовой фонд турнира — $5 млн.

Ранее Чесноков высказал мнение, что международные командные турниры Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг теряют свою зрелищность и являются неполноценными без участия российских теннисистов.

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